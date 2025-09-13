  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вассилис Спанулис о неудачной игре Адетокумбо в 1/2: «Яннис – человек, пусть порой и совершает вещи, которые кажутся нечеловеческими»
1

Вассилис Спанулис о неудачной игре Адетокумбо в 1/2: «Яннис – человек, пусть порой и совершает вещи, которые кажутся нечеловеческими»

Вассилис Спанулис прокомментировал выступление Янниса Адетокумбо в 1/2 финала ЧЕ.

Лидер сборной Греции в проигранном полуфинале с Турцией набрал 12 очков и 12 подборов с показателем «+/-» «-30», который стал худшим среди игроков обеих команд. До этого минимальным показателем Янниса на турнире были 25 очков.

«Вся защита соперника была сосредоточена на нем. Яннис – человек, пусть порой на этом турнире и совершает вещи, которые кажутся нечеловеческими.

Он невероятный, лидер сборной Греции, наряду со Слукасом и Папаниколау. Мне повезло, что у меня есть возможность работать вместе с ним, представлять нашу страну. Так уж случилось, что у Янниса вышла не самая удачная игра, но я ожидаю, что он будет готов к воскресенью», – заявил главный тренер греческой сборной.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoсборная Греции
logoЯннис Адетокумбо
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
logoВассилис Спанулис
logoМилуоки
logoНБА
