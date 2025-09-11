0

Вассилис Спанулис: «Яннису свистят больше фолов в нападении, чем он реально совершает»

Главный тренер сборной Греции ответил на критику Эргина Атамана.

«Мы ожидали подобного от тренера Атамана. Он большой специалист и уже много лет умеет влиять на общественное мнение. Давайте вместе посмотрим игры: сколько нарушений на Яннисе остаются без свистка, сколько должны трактоваться как неспортивные, и сколько фолов в нападении он на самом деле совершает.

Вспомните эпизод в матче с Испанией: защитник стоял в полукруге, но все равно зафиксировали фол в нападении, и это был ключевой эпизод.

По-моему, ему свистят больше фолов в нападении, чем он реально совершает. А те нарушения, которые он обязан получать при своей манере игры, наоборот, не фиксируют. Яннис играет агрессивно, идет под кольцо, а его по двое-трое соперников буквально хватают за руки», – заявил Вассилис Спанулис.

Эргин Атаман об игре Янниса на Евробаскете: «Я видел много фолов в нападении»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
