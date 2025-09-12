«Зенит» крупно уступил «Маккаби Тель-Авив» (77:102) в товарищеском матче в Белграде
Клуб из Санкт-Петербурга встретился с соперниками из Тель-Авива в рамках товарищеского турнира в Белграде. «Зенит» уступил со счетом 77:102.
В турнире также участвуют ПАОК, «Партизан», «Металац» и «Уралмаш». После проигрыша израильтянам «Зениту» предстоит встреча с екатеринбургской командой 13 сентября.
Товарищеский матч
Белград
Маккаби Тель-Авив – Зенит – 102:77 (31:27, 20:14, 23:18, 28:18)
ЗЕНИТ: Леви Рэндольф (19 + 3 передачи), Алекс Пойтресс (16 + 7 подборов), Андрей Мартюк (14 + 6 подборов).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
