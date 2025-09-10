Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
«Зенит» выиграл товарищеский турнир.
В финале Кубка Кондрашина и Белова хозяева турнира встретились с казанским УНИКСом (89:71).
В матче отличился форвард Георгий Жбанов, на его счету 25 очков за 26 минут на площадке, 4 подбора и 2 передачи. Жбанов реализовал 8 из 10 бросков с игры и 4 из 4 из-за дуги.
Форварда признали MVP турнира.
В символическую пятерку вошли защитники Дмитрий Кулагин (УНИКС) и Трент Фрэйзер («Зенит»), форварды Дмитрий Дойников («Динамо») и Террелл Картер («Парма») и центровой Алекс Пойтресс («Зенит»).
«Зенит» в 5-й раз подряд выиграл товарищеский турнир.
