Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова

«Зенит» выиграл товарищеский турнир.

В финале Кубка Кондрашина и Белова хозяева турнира встретились с казанским УНИКСом (89:71).

В матче отличился форвард Георгий Жбанов, на его счету 25 очков за 26 минут на площадке, 4 подбора и 2 передачи. Жбанов реализовал 8 из 10 бросков с игры и 4 из 4 из-за дуги.

Форварда признали MVP турнира.

В символическую пятерку вошли защитники Дмитрий Кулагин (УНИКС) и Трент Фрэйзер («Зенит»), форварды Дмитрий Дойников («Динамо») и Террелл Картер («Парма») и центровой Алекс Пойтресс («Зенит»).

«Зенит» в 5-й раз подряд выиграл товарищеский турнир.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Трент Фрэйзер
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Террелл Картер
logoДмитрий Кулагин
Алекс Пойтресс
Георгий Жбанов
logoУНИКС
logoЗенит
Динамо-Владивосток
Дмитрий Дойников
товарищеские матчи
Кубок Кондрашина и Белова
