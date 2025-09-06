Кармело Энтони: «Если не я лицо сборной США, то кто?»
Кармело Энтони оценил свой вклад в национальную команду.
Знаменитый форвард завоевал три олимпийских золота (2008, 2012, 2016), одну бронзу (2004) и одну бронзовую медаль чемпионата мира (2006).
«Когда речь заходит о представительстве, о служении, я служил своей стране долгое время и представлял ее интересы.
Если не я лицо сборной США, то кто?» – задался вопросом Энтони. В этом году баскетболиста включают в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
