Купер Флэгг первым в истории НБА набрал 40 очков в 18-летнем возрасте
Купер Флэгг установил рекорд НБА по результативности для 18-летних.
Восходящая звезда «Мэверикс» Купер Флэгг первым в истории НБА добрался до отметки 40 очков за матч в возрасте 18 лет.
Первый номер драфта-2025 установил новый рекорд результативности для 18-летних баскетболистов в матче с «Ютой» (133:140 ОТ).
Купер записал на свой счет 42 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 блок-шота. За 42 минуты форвард реализовал 13/27 с игры и 15/20 с линии.
Предыдущий рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который набрал 37 очков в матче против «Селтикс» 13 декабря 2003 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
