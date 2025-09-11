  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Нельзя отказываться от предложения с большого рынка из-за денег». Патрик Беверли остался в недоумении от решений Бена Симмонса
«Нельзя отказываться от предложения с большого рынка из-за денег». Патрик Беверли остался в недоумении от решений Бена Симмонса

Патрик Беверли прокомментировал ситуацию с Беном Симмонсом.

По информации ряда источников, австралийский баскетболист отказался от минимального контракта с «Нью-Йорком» из-за своих зарплатных ожиданий, что одновременно привело к разрыву отношений с агентом, представлявшим его интересы.

«Не понимаю, у него предложение от «Никс». Мы не знаем, насколько это правда. Но мы ориентируемся на эти данные. И от таких предложений не отказываются. Когда «Лейкерс» и «Никс», клубы с больших рынков, приглашают в команду, нельзя отказаться, особенно если проблема только в деньгах», – рассудил Беверли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Pat Bev Podcast with Rone
