Уход Светислава Пешича почти неизбежен, вероятный преемник – Душан Алимпиевич (Sport Klub)

Сербская федерация ищет нового главного тренера после вылета с Евробаскета.

После неудачи сборной Сербии на Евробаскете уход Светислава Пешича кажется практически неизбежным. По информации Sport Klub, вероятным преемником является Душан Алимпиевич, который уже был приглашен на встречу с федерацией.

Неизвестно, является ли Алимпиевич единственным кандидатом или есть другие претенденты на должность. Обсуждения будущего Пешича продолжатся в ближайшие дни, и решение, как ожидается, будет принято в ближайшее время.

«Пересмотра контракта Пешича, согласно которому он мог бы продолжить работу после Евробаскета, не произошло. Его уход должен быть подтвержден до конца месяца», – сообщил источник Sport Klub.

Сербия сенсационно уступила Финляндии со счетом 86:92 в 1/8 финала Евробаскета.