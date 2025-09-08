0

Федерация баскетбола Сербии опровергла слухи об отставке Светислава Пешича

Федерация баскетбола Сербии заявили о полной поддержке Светислава Пешича.

Сербия считалась одним из фаворитов Евробаскета-2025, но вылетела уже в 1/8 финала, уступив Финляндии. После возвращения в Белград главный тренер сборной Светислав Пешич заявил, что не собирается уходить в отставку.

Однако в сербских СМИ появились сообщения о том, что специалист может покинуть пост.

Федерация баскетбола Сербии оперативно опровергла эти слухи.

«Федерация баскетбола Сербии информирует общественность, что информация, появившаяся в ряде СМИ о снятии Светислава Пешича с должности главного тренера мужской национальной сборной, не соответствует действительности.

У Пешича контракт с федерацией до 30 сентября 2025 года. В ближайшие дни руководство проведет переговоры с главным тренером, проанализирует итоги чемпионата Европы и примет решения в интересах сербского баскетбола и национальной команды.

Федерация полностью поддерживает Пешича, который принес сборной ее два последних золота, поднимал команду на пьедестал предыдущих турниров и вернул болельщикам веру в национальную команду», – говорится в официальном пресс-релизе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт федерация баскетбола Сербии
Светислав Пешич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
