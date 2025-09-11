Германия – подавляющий фаворит Евробаскета перед полуфиналами. Турция – 2-я у букмекеров, Греция – 3-я, Финляндия – 4-я
Германия станет победителем чемпионата Европы по баскетболу, считают букмекеры.
В полуфинале немецкая сборная встретится с Финляндией. В параллельном матче Греция сыграет с Турцией.
Германия котируется подавляющим фаворитом турнира за 1.57. На победу Турции дают коэффициент 5.00, на титул Греции – 5.50, на чемпионство Финляндии – 23.00.
Матчи 1/2 финала Евробаскета пройдут 12 сентября.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
