Германия – подавляющий фаворит Евробаскета перед полуфиналами. Турция – 2-я у букмекеров, Греция – 3-я, Финляндия – 4-я

Германия станет победителем чемпионата Европы по баскетболу, считают букмекеры.

В полуфинале немецкая сборная встретится с Финляндией. В параллельном матче Греция сыграет с Турцией.

Германия котируется подавляющим фаворитом турнира за 1.57. На победу Турции дают коэффициент 5.00, на титул Греции – 5.50, на чемпионство Финляндии – 23.00.

Матчи 1/2 финала Евробаскета пройдут 12 сентября.