Зак Лоу: «Клипперс» отделаются щелчком по лбу или наказания не последует вообще»

Эксперт решил попытаться предугадать, чем закончится скандал с Ленардом.

«Я предсказываю, что они не найдут «орудие убийства». Ни письма, ни сообщения, вообще ничего от кого бы то ни было из «Клипперс» – от Балмера и до самого младшего менеджера по экипировке – где бы говорилось «сделай это, чтобы обойти потолок зарплат».

Предскажу, что из-за тщательности расследования и проблем, которые были созданы, они отделаются щелчком по лбу. Что-то вроде пика второго раунда и штрафа в миллион долларов или около того.

Мой следующий прогноз, мой второй по вероятности сценарий, заключается в том, что они ничего не найдут, и вообще не последует никакого наказания. Это всего лишь мои слепые догадки как несведущего обывателя... Если они найдут «орудие убийства», можете забыть о легком наказании. Если они найдут хоть что-то, напоминающее его, я думаю, последуют более серьезные последствия, чем те, о которых я говорю.

Я не вижу здесь сценария по типу Джо Смита. Держу пари, что они не найдут ничего весомого, потому что я просто не думаю, что кто-то может быть настолько туп. И я нахожу теорию про дядю Денниса вполне правдоподобной. Но я все же считаю, что из-за реакции лиги, из-за глубины деталей, которые раскопал Пабло Торре, последует какое-то легкое наказание», – заключил Лоу.

«Клипперс», Стив Балмер и Кавай Ленард находятся в центре скандала из-за расследования Пабло Торре, обнаружевшего подозрительный рекламный контракт между Ленардом и компанией Aspiration, в которую инвестировал Балмер.

В конце 90-х «Миннесота» подписала форварда Джо Смита на три годовых контракта значительно ниже рыночной стоимости, пообещав ему десятки миллионов долларов позднее, когда его удастся переподписать по «правам Берда». Когда договоренность всплыла наружу, НБА аннулировала контракт Смита, лишила «Тимбервулвс» 5 пиков первого раунда, выписала 3,5 млн штрафа, а также отстранила владельца и генменеджера «Миннесоты» на год.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Зака Лоу
