Александр Джикич: «Сербы и грузины отлично подходят друг другу по темпераменту»
Главный тренер сборной Грузии подвел итоги выступления команды на Евробаскете.
«Это был очень напряженный матч. Конечно, нам нужно контролировать свои эмоции, чтобы быть лучше.
Для меня это необычно, ведь я серб и родом из страны, известной спокойствием и терпением… Шучу! Мы с грузинами отлично подходим друг другу, и я ни на секунду не сомневаюсь в работе с ними.
Невероятно горжусь ребятами и тем, что они сделали, ведь только мы знаем, с какими проблемами столкнулись – вы об этом не знаете. Нас воспитали так, чтобы не делиться своими проблемами», – сказал Александр Джикич.
В 1/4 финала Евробаскета сборная Грузии уступила Финляндии со счетом 79:93.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
