1

Александр Джикич: «Сербы и грузины отлично подходят друг другу по темпераменту»

Главный тренер сборной Грузии подвел итоги выступления команды на Евробаскете.

«Это был очень напряженный матч. Конечно, нам нужно контролировать свои эмоции, чтобы быть лучше.

Для меня это необычно, ведь я серб и родом из страны, известной спокойствием и терпением… Шучу! Мы с грузинами отлично подходим друг другу, и я ни на секунду не сомневаюсь в работе с ними.

Невероятно горжусь ребятами и тем, что они сделали, ведь только мы знаем, с какими проблемами столкнулись – вы об этом не знаете. Нас воспитали так, чтобы не делиться своими проблемами», – сказал Александр Джикич.

В 1/4 финала Евробаскета сборная Грузии уступила Финляндии со счетом 79:93.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Александар Джикич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Грузии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 1/4 финала. 39 очков Дончича не спасли Словению от поражения Германии, Грузия уступила Финляндии
384сегодня, 20:12
Ласси Туови – о выходе Финляндии в 1/2 финала Евробаскета: «Я очень горд – игроки заслужили право наслаждаться этим великим успехом»
1сегодня, 17:40
Евробаскет пошел вразнос! Грузия упаковала Францию и впервые сыграет в 1/4 финала
228 сентября, 11:50
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Атланту»
11 минут назад
Грег Оден назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории: «К моменту, когда он завершит карьеру, не останется никаких аргументов против»
123 минуты назад
Турция – Греция, Финляндия – Германия. Стали известны все пары 1/2 финала Евробаскета
635 минут назад
Евробаскет-2025. 1/4 финала. 39 очков Дончича не спасли Словению от поражения Германии, Грузия уступила Финляндии
384сегодня, 20:12
После травмы Кейтлин Кларк цены на билеты женской НБА рухнули на 30%
2сегодня, 19:57
Болельщики принесли плакат с требованием уволить Нико Харрисона на матч Словении с Германией
2сегодня, 19:21Фото
Эргин Атаман об игре Янниса на Евробаскете: «Я видел много фолов в нападении»
2сегодня, 19:06
С сезона-2026/27 только финальный матч Кубка НБА будет проходить на нейтральной площадке
1сегодня, 18:45
НБА проводит расследование в отношении Малика Бизли по подозрению в ставках
2сегодня, 18:16
Ласси Туови – о выходе Финляндии в 1/2 финала Евробаскета: «Я очень горд – игроки заслужили право наслаждаться этим великим успехом»
1сегодня, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
48 минут назад
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2сегодня, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
сегодня, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
6сегодня, 15:22Фото
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
3сегодня, 14:39
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
сегодня, 13:32
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
сегодня, 11:38
Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»
сегодня, 10:59Фото
Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 10:45
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
2сегодня, 09:59