0

«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича

Стефан Йович вернулся в мюнхенский клуб спустя шесть лет.

«Когда я узнал об интересе «Баварии» на этих выходных, то сразу принял решение, оно было для меня очевидным. У нас уже был очень успешный период вместе, клуб сильно развился, и здесь я себя чувствую очень комфортно.

У моего старшие сына остались исключительно теплые воспоминания о Мюнхене и он был в восторге, когда узнал о переходе. Поэтому это было не только спортивное решение, но и семейное», – поделился 34-летний разыгрывающий.

В прошлом сезоне, выступая за «Валенсию» в Еврокубке, он набирал в среднем 4,7 очка, 2,1 подбора и 5,1 передачи за 15 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoЕвролига
logoчемпионат Германии
logoСтефан Йович
logoБавария
logoВаленсия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яркая игра Джордана Лойда на Евробаскете привлекла внимание «Реала»
5вчера, 17:20
Стефан Йович близок к подписанию контракта с «Баварией»
вчера, 14:19
Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
5 сентября, 18:10
Главные новости
Обозреватель Стефан Бонди: «Агент Бена Симмонса прекратил сотрудничество из-за отказа игрока от контракта с «Никс»
27 минут назад
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Финляндия играет с Грузией, Германия сыграет со Словенией
4248 минут назад
Кэм Реддиш близок к переходу в литовский «Шяуляй»
2сегодня, 13:21
Сербский менеджер в НБА до вылета Сербии: «Йокич не в форме и не показывает свой уровень баскетбола»
13сегодня, 12:05
«Майами» предложит Норману Пауэллу продление контракта по результатам начала сезона
сегодня, 11:27
«Финал четырех»-2026 Евролиги пройдет в Афинах
2сегодня, 10:25Фото
Костас Папаниколау: «Яннис Адетокумбо – лучший игрок мира. Неудержимый и скромный»
2сегодня, 10:16
Патрик Беверли: «Тренировался с «Рокетс» последнюю пару недель. Но у них нет места»
2сегодня, 09:48
Шейн Ларкин: «Я один из наиболее возрастных игроков сборной Турции. У меня большой опыт ситуаций с высоким уровнем давления»
сегодня, 09:35
Лука Банки, скорее всего, займет место главного тренера сборной Италии
5сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
115 минут назад
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
сегодня, 13:32
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
сегодня, 11:38
Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»
сегодня, 10:59Фото
Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 10:45
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
2сегодня, 09:59
Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения
3сегодня, 08:05
«Финикс» подписал и отчислил 24-летнего защитника Джейдена Шэкелфорда
2сегодня, 07:50
Матас Бузелис отреагировал на контракт Джоша Гидди забавным фотоколлажем
2сегодня, 07:14Фото
Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»
сегодня, 05:40Фото