1

Яркая игра Джордана Лойда на Евробаскете привлекла внимание «Реала»

Атакующий защитник сборной Польши привлек внимание крупнейших европейских клубов.

По информации Marca, мадридский «Реал» серьезно настроен подписать Джорджа Лойда. Хотя соглашение с самим игроком, как сообщается, уже достигнуто, осуществить переход будет крайне сложно, так как в сделке участвует дополнительная сторона.

Лойд выступает за «Монако» с 2024 года и является одним из ключевых игроков команды, занявшей второе место в последнем розыгрыше Евролиги. Его зарплата в клубе оценивается примерно в 1,2 миллиона евро.

Ситуация усложняется появлением еще одного участника – «Валенсии». Клуб владеет правами Лойда в чемпионате Испании, что означает необходимость переговоров не только с «Монако», но и с «Валенсией», которая вряд ли пойдет на серьезные уступки.

Интерес к игроку возрос после его впечатляющего выступления на Евробаскете, где Лойд стал главным лидером в сборной Польши, набирая в среднем 23 очка за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Marca
logoРеал
logoЕвробаскет-2025
logoМонако
logoВаленсия
logoДжордан Лойд
logoсборная Польши
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
28 очков Джордана Лойда помогли Польше выбить Боснию и Герцеговину с Евробаскета
27 сентября, 11:39
Джордан Лойд стал единственным игроком не из НБА в Топ-10 по результативности группового этапа Евробаскета-2025
105 сентября, 19:58Фото
Джордан Лойд: «Против Нуркича потребуются командные усилия»
5 сентября, 06:17
Главные новости
Эргин Атаман: «Никто не хочет играть против Греции, но, видимо, это моя судьба»
11 минут назад
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Трипл-дабл Шенгюна помог Турции обыграть Польшу, Греция играет с Литвой
5222 минуты назадLive
Алперен Шенгюн: «Трипл-дабл ничего бы не значил без победы»
27 минут назад
Фуркан Коркмаз: «Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид, но теперь это Шенгюн»
148 минут назад
Шакил О′Нил о дуэте Дончича и Леброна: «Здесь, в Лос-Анджелесе, мы ждем чемпионств»
1сегодня, 16:50
Женская НБА. «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 16:30
Трипл-дабл Шенгюна помог Турции выйти в 1/2 финала Евробаскета
8сегодня, 16:15
Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку
сегодня, 15:52
Игроки сборной Германии недовольны условиями проживания на Евробаскете
8сегодня, 14:32
Серджо Скариоло получил высшую государственную награду Испании в сфере спорта
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1сегодня, 15:40
Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»
1сегодня, 15:07
Стефан Йович близок к подписанию контракта с «Баварией»
сегодня, 14:19
Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября
сегодня, 14:01
Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»
сегодня, 13:20
Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
сегодня, 12:24
Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами
сегодня, 11:18
«Монако» подписал Давида Мишино
сегодня, 11:01Фото
Дирк Новицки: «Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа»
сегодня, 10:24
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1сегодня, 08:02