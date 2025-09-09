Яркая игра Джордана Лойда на Евробаскете привлекла внимание «Реала»

Атакующий защитник сборной Польши привлек внимание крупнейших европейских клубов.

По информации Marca, мадридский «Реал » серьезно настроен подписать Джорджа Лойда. Хотя соглашение с самим игроком, как сообщается, уже достигнуто, осуществить переход будет крайне сложно, так как в сделке участвует дополнительная сторона.

Лойд выступает за «Монако» с 2024 года и является одним из ключевых игроков команды, занявшей второе место в последнем розыгрыше Евролиги . Его зарплата в клубе оценивается примерно в 1,2 миллиона евро.

Ситуация усложняется появлением еще одного участника – «Валенсии». Клуб владеет правами Лойда в чемпионате Испании, что означает необходимость переговоров не только с «Монако », но и с «Валенсией», которая вряд ли пойдет на серьезные уступки.

Интерес к игроку возрос после его впечатляющего выступления на Евробаскете , где Лойд стал главным лидером в сборной Польши, набирая в среднем 23 очка за матч.