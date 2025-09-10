«Рад, что мы сражались до конца». 24+15 от Валанчюнаса не хватило для победы над Грецией

Литва уступила в 1/4 финала.

Команда Йонаса Валанчюнаса пропустила греков в полуфинал (76:87).

На счету центрового 24 очка и 15 подборов при 9 точных из 16 бросков с игры и 6 из 7 со штрафной линии.

Герой предыдущей стадии разыгрывающий Арнас Величка добавил 12 очков, 7 передач на 3 потери и 5 подборов, реализовав 3 из 7 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 3 из 4 с линии.

Форвард Яннис Адетокумбо ответил 29 очками (9 из 15 с игры, 11 из 16 с линии), 6 подборами и 4 перехватами.

«Сегодня была битва. Обе команды сражались до конца. Они были сильнее, лучше нас. Но я рад, что мы бились до конца, несмотря ни на что», – заключил Валанчюнас.