  • Die Welt: «Для успеха в спорте нужны минимум 2 компонента из сочетания таланта, тренировок и дисциплины. Если ты не Лука Дончич»
4

Немецкая пресса обрушилась на Луку Дончича перед четвертьфиналом Евробаскета.

Издание Die Welt выпустило статью о противостоянии сборных Германии и Словении.

«Немецкая команда все еще идет без поражений в европейском чемпионате благодаря своему глубокому, высококлассному составу. Словения же полагается на свою единственную эксцентричную суперзвезду, которая вечно балансирует на грани безумия. Столкновение в четвертьфинале будет далеко от паритета.

Успех в спорте приносят три компонента: талант, тренировки и дисциплина. На вершине находятся атлеты, которые объединяют все три параметра. Фанаты обычно любят тех, кто сочетает труд с волей.

Для успеха нужны минимум 2 компонента, если, конечно, ты не Лука Дончич.

Словенский баскетбол – театр одного человека, полная противоположность немецкому.

«Нам нужно идеально выступить против немцев, чтобы победить их», – заявил Дончич перед четвертьфиналом, имея в виду, скорее всего, себя. Также он добавил с завистью к соперникам: «Они играют невероятно. Вагнер – их фундамент, движущая сила, но у них очень много опций».

Его фотографии после новой диеты потрясли баскетбольный мир. «Лука Мэджик» стал «Худым Лукой». Его форма поставит перед НБА важный вопрос: был ли его успех достигнут вопреки или благодаря непрофессиональному образу жизни? Нужны ли ему его слабости, чтобы показывать впечатляющий баскетбол, или сигареты, пиво и фастфуд помешали его превращению в возможно лучшего баскетболиста в истории?

Пока что Дончич много забрасывает, хорошо подбирает и попадает в корзину, но все равно выглядит вымотанным в концовках. Так что все остается по-прежнему, только выглядит лучше».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Die Welt
logoФранц Вагнер
logoЕвробаскет-2025
logoЛука Дончич
logoсборная Германии
logoсборная Словении
