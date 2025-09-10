Саша Дончич: «Лука в порядке, хоть и много ушибов и синяков»
Лука Дончич, скорее всего, избежал травмы в игре с Италией.
Его отец прокомментировал состояние разыгрывающего перед встречей с Германией в полуфинале.
«Лука в порядке. Много ушибов и синяков, но это часть баскетбола. Было бы странно, если бы обошлось совсем без травм, учитывая матчи каждый второй день, его роль и игровое время», – рассказал Саша Дончич.
После 6 матчей защитник занимает 3-е место на турнире по среднему времени на площадке (33,4 минуты). Его опережают по этому показателю только завершившие выступление на групповом этапе Никола Вучевич (Черногория, 33,9) и Триггви Хлинасон (Исландия, 33,6).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Siol.net
