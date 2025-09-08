0

Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»

Игрок сборной Германии признал, что остановить Луку Дончича будет крайне сложно.

«Мы постараемся его ограничить, сделаем все возможное, чтобы остановить. Но это Лука Дончич – никто по-настоящему не может его остановить.

Он будет делать свое дело и набирать очки – это будет тяжело. Мы можем лишь пытаться усложнить ему игру.

Это игра на вылет. Мы уже встречались со Словенией, знаем друг друга. Они талантливая команда. Матч будет сложным», – поделился Маодо Ло.

Матч 1/4 финала между Германией и Словенией пройдет 10 сентября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Маодо Ло
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Словении
logoЛука Дончич
logoсборная Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саша Дончич о трансформации Луки: «Он начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса»
2сегодня, 15:15
Германия – Словения – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 10 сентября 2025
сегодня, 14:48Пользовательская новость
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4сегодня, 13:47
Главные новости
Тони Паркер считает, что совместный проект НБА, Евролиги и ФИБА выведет европейский баскетбол на новый уровень
3 минуты назад
Более 130 игроков НБА выбрали кроссовки Kobe в качестве основной обуви в прошлом сезоне
17 минут назад
Кристапс Порзингис о плей-офф НБА-2025: «Вы не представляете, насколько это было тяжело»
1сегодня, 19:37
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 19:26
Брайан Уиндхорст о будущем Леброна: «Он сам еще не знает, продолжит ли играть после этого сезона»
1сегодня, 19:18
Федерация баскетбола Сербии опровергла слухи об отставке Светислава Пешича
2сегодня, 18:53
«Бруклин» интересуются Андре Драммондом
2сегодня, 18:27
Уход Светислава Пешича почти неизбежен, вероятный преемник – Душан Алимпиевич (Sport Klub)
1сегодня, 17:51
Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»
4сегодня, 17:36
«Майами» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве
4сегодня, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
сегодня, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1сегодня, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2сегодня, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
1сегодня, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4сегодня, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
1сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49
Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона
сегодня, 09:20