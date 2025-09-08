Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»

Игрок сборной Германии признал, что остановить Луку Дончича будет крайне сложно.

«Мы постараемся его ограничить, сделаем все возможное, чтобы остановить. Но это Лука Дончич – никто по-настоящему не может его остановить.

Он будет делать свое дело и набирать очки – это будет тяжело. Мы можем лишь пытаться усложнить ему игру.

Это игра на вылет. Мы уже встречались со Словенией, знаем друг друга. Они талантливая команда. Матч будет сложным», – поделился Маодо Ло .

Матч 1/4 финала между Германией и Словенией пройдет 10 сентября.