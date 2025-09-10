1

«Финикс» подписал и отчислил 24-летнего защитника Джейдена Шэкелфорда

Джейден Шэкелфорд продолжит выступать за фарм-клуб «Санз».

24-летний защитник (190 см) не был выбран на драфте-2022 и провел 2 сезона в фарм-команде «Тандер».

Прошлой осенью защитник подписал контракт Exhibit 10 c «Финиксом», был отчислен и провел сезон в «Валли Санз». Этой осенью клуб повторил ту же процедуру, решив продолжить работу с баскетболистом.

Шэкелфорд набирал 17,5 очка, 3,6 подбора, 3 передачи и 1,2 перехвата в прошедшем розыгрыше лиги развития. Защитник установил рекорд карьеры, набрав 43 очка в одном матче.

Подписанное соглашение позволит игроку получить бонус в случае выступления за фарм-команду клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
logoНБА
logoФиникс
G-лига
переходы
