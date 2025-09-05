«Финикс» просмотрит 24-летнего защитника Алекса Шумахера
Алекс Шумахер присоединился к «Санз».
24-летний защитник (190 см) не был выбран на драфте-2024 и провел год в G-лиге, набирая 9,2 очка, 2,8 подбора и 3,5 передачи за 24 минуты в среднем.
Шумахер подписал соглашение по схеме Exhibit 10 и пройдет просмотр в «Финиксе».
Команда начнет сборы с 19 баскетболистами в составе.
