Дэмион Ли стал игроком «Ирони Нес-Циона»
Дэмион Ли продолжит карьеру в Израиле.
Израильский клуб «Ирони Нес-Циона» объявил о подписании контракта с американским атакующим защитником Дэмианом Ли (32 года, 198 см). Соглашение подписано на сезон-2025/26.
Ли является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт».
В прошлом сезоне защитник выступал за «Финикс», набирая 3,3 очка в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Ирони Нес-Циона»
