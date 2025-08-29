«Телефон не замолкает». Роман Соркин привлек внимание «Сакраменто» и «Барселоны»

Роман Соркин вызвал интерес своей игрой на Евробаскете.

29-летний израильский центровой (208 см) набрал 31 очко (4 из 7 из-за дуги) и 5 подборов в победной игре с Исландией.

Сторона баскетболиста сообщила об интересе к нему из «Сакраменто » и «Барселоны».

«Настоящее безумие. Телефон не замолкает. Роман очень скромен и продолжает трудиться. Он знает, что мечта попасть в НБА может осуществиться после успешного турнира», – заявил агент игрока.

Информация об интересе «Кингз» находит предварительные подтверждения у обозревателей в США.