«Телефон не замолкает». Роман Соркин привлек внимание «Сакраменто» и «Барселоны»
Роман Соркин вызвал интерес своей игрой на Евробаскете.
29-летний израильский центровой (208 см) набрал 31 очко (4 из 7 из-за дуги) и 5 подборов в победной игре с Исландией.
Сторона баскетболиста сообщила об интересе к нему из «Сакраменто» и «Барселоны».
«Настоящее безумие. Телефон не замолкает. Роман очень скромен и продолжает трудиться. Он знает, что мечта попасть в НБА может осуществиться после успешного турнира», – заявил агент игрока.
Информация об интересе «Кингз» находит предварительные подтверждения у обозревателей в США.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport5
