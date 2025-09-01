Лука Дончич: «Лейкерс» будут бороться за чемпионство»
Лука Дончич рассказал о клубных планах на сезон.
Защитник дал простой ответ на вопрос о том, что он хотел бы добавить к своему выступлению в «Лейкерс».
«Чемпионский титул. Это должно быть главной целью в каждом сезоне. Мы пока что побывали только в первом раунде, но будем бороться за чемпионство», – поделился лидер клуба из Лос-Анджелеса.
