Лука Дончич: «Лейкерс» будут бороться за чемпионство»

Лука Дончич рассказал о клубных планах на сезон.

Защитник дал простой ответ на вопрос о том, что он хотел бы добавить к своему выступлению в «Лейкерс».

«Чемпионский титул. Это должно быть главной целью в каждом сезоне. Мы пока что побывали только в первом раунде, но будем бороться за чемпионство», – поделился лидер клуба из Лос-Анджелеса.