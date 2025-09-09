1

На матче Литва – Греция ожидается 7000 литовских болельщиков против 1000 греческих

Литовцы превратят рижскую арену в домашнюю.

По оценкам организаторов, от 6000 до 7000 литовских болельщиков заполнят трибуны «Сяоми Арены», в то время как греческих фанатов будет гораздо меньше – по прогнозам, около 1000 человек.

Четвертьфинал начнется в 21.00 по московскому времени, и продажи билетов уже близки к аншлагу – распродано более 80% мест. Ожидается, что к началу игры арена, вмещающая 11000 зрителей, будет заполнена.

Посещаемость матчей 1/8 финала в Риге:

  • Литва – Латвия: 11000

  • Сербия – Финляндия: 4006

  • Италия – Словения: 3016

  • Германия – Португалия: 2316

  • Турция – Швеция: 2193

  • Греция – Израиль: 2157

  • Франция – Грузия: 1652

  • Польша – Босния и Герцеговина: 1370

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
