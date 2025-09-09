На матче Литва – Греция ожидается 7000 литовских болельщиков против 1000 греческих
Литовцы превратят рижскую арену в домашнюю.
По оценкам организаторов, от 6000 до 7000 литовских болельщиков заполнят трибуны «Сяоми Арены», в то время как греческих фанатов будет гораздо меньше – по прогнозам, около 1000 человек.
Четвертьфинал начнется в 21.00 по московскому времени, и продажи билетов уже близки к аншлагу – распродано более 80% мест. Ожидается, что к началу игры арена, вмещающая 11000 зрителей, будет заполнена.
Посещаемость матчей 1/8 финала в Риге:
Литва – Латвия: 11000
Сербия – Финляндия: 4006
Италия – Словения: 3016
Германия – Португалия: 2316
Турция – Швеция: 2193
Греция – Израиль: 2157
Франция – Грузия: 1652
Польша – Босния и Герцеговина: 1370
