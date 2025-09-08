0

Костас Слукас: «Все ребята хотят пройти как можно дальше»

Ветеран сборной Греции высоко оценил командную игру в матче против Израиля.

«Это была очень сильная команда. Мы хорошо контролировали игру, отлично защищались, ограничили ключевых игроков соперника, доминировали на подборе.

Баскетбол – это не только броски, но и защита, подборы и самоотдача. По моим ощущениям это была уверенная победа. Все ребята хотят пройти как можно дальше.

Следующая игра с Литвой будет очень сложной. Есть над чем работать, особенно в позиционной игре, и нам нужно сохранять концентрацию, чтобы спокойнее «закрывать» игры», – сказал 35-летний разыгрывающий сборной Греции и «Панатинаикоса».

Греция обыграла сборную Израиля в 1/8 Евробаскета со счетом 84:79 и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Литвы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoКостас Слукас
logoсборная Греции
logoсборная Литвы
logoсборная Израиля
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литва – Греция – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 9 сентября 2025
сегодня, 13:45Пользовательская новость
Греция – Литва, Грузия – Финляндия. Стали известны все пары 1/4 финала Евробаскета
35вчера, 21:03Фото
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 37 очков Янниса принесли Греции победу над Израилем, Словения обыграла Италию и другие матчи
281вчера, 20:50
Главные новости
Заир Уильямс подписал новый контракт с «Бруклином»: на два года и 12,5 миллионов долларов
5 минут назад
Саша Дончич о трансформации Луки: «Он начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса»
143 минуты назад
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 14:54
«Филадельфия» изучала возможность возвращения Бена Симмонса в прошлом сезоне
5сегодня, 12:37
Сэм Эмик: «Аннулирование контракта Кавая Ленарда – это вариант, который рассматривается»
23сегодня, 12:11
Сборная Грузии получит премию в 3 миллиона лари от правительства страны за выход в 1/4 финала Евробаскета
23сегодня, 11:44
Алекс Мумбру не будет руководить сборной Германии в оставшейся части Евробаскета
10сегодня, 10:45
«Это мы против них, а не мы против друг друга!» Лука Дончич эмоционально обратился к партнерам во время матча с Италией
6сегодня, 08:36
Вассилис Спанулис: «Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично»
сегодня, 07:48
Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»
сегодня, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
24 минуты назад
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
1сегодня, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
1сегодня, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
1сегодня, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49
Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона
сегодня, 09:20
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
сегодня, 08:54