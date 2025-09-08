Костас Слукас: «Все ребята хотят пройти как можно дальше»

Ветеран сборной Греции высоко оценил командную игру в матче против Израиля.

«Это была очень сильная команда. Мы хорошо контролировали игру, отлично защищались, ограничили ключевых игроков соперника, доминировали на подборе.

Баскетбол – это не только броски, но и защита, подборы и самоотдача. По моим ощущениям это была уверенная победа. Все ребята хотят пройти как можно дальше.

Следующая игра с Литвой будет очень сложной. Есть над чем работать, особенно в позиционной игре, и нам нужно сохранять концентрацию, чтобы спокойнее «закрывать» игры», – сказал 35-летний разыгрывающий сборной Греции и «Панатинаикоса».

Греция обыграла сборную Израиля в 1/8 Евробаскета со счетом 84:79 и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Литвы.