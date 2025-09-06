Кристапс Порзингис: «Лучшие сезоны в НБА случаются после турниров со сборной»

Кристапс Порзингис рассказал о настрое на сезон в НБА.

Латвийский центровой перешел в «Атланту», которой многие прогнозируют прорыв.

«Было несколько дней, когда чувствовал себя не совсем идеально. Еще работаю над полным возвращением в норму. Но по ходу Евробаскета стал ощущать себя физически очень хорошо, понял, что могу действовать более активно. Сегодня был хороший пример (34+19).

Это лето даст мне толчок к сезону НБА. Всегда чувствовал, что лучшие сезоны случаются после выступления за сборную. Можно тренироваться летом сколько угодно, но заменить полноценные игры невозможно. В «Атланту» я приеду в отличной форме и сразу в ритме, чтобы бодро начать чемпионат», – заявил Порзингис.