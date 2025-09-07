7

Светислав Пешич: «Я никогда сам не ухожу в отставку. Почему я должен уходить?»

Тренер сборной Сербии высказался после вылета с Евробаскета.

«Я никогда сам не ухожу в отставку. Почему я должен уходить? Я пришел сюда, когда никто другой не хотел брать команду.

И после Олимпийских игр, когда никто не хотел возглавить сборную, я согласился остаться, потому что чувствовал ответственность перед игроками.

У нас есть соглашение до конца сентября. В ближайшие дни сядем с федерацией, проанализируем все и решим, в каком направлении двигаться дальше.

Я всегда здесь, готов помогать любым способом. Отставки? Это не футбол, это баскетбол. Тут не уходят в отставку», – сказал Пешич.

Сербия неожиданно уступила Финляндии со счетом 86:92 в 1/8 финала и выбыла из борьбы за медали Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
