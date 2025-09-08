Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая

Команды, покинувшие турнир после 1/8 финала, распределились по местам.

Сборные были классифицированы в соответствии с Официальными правилами баскетбола, где основным критерием стало их положение в группе, затем результаты в групповом этапе и разность набранных и пропущенных очков.

9. Франция (1-е место в группе D, 4-1, «+70»)

10. Сербия (2-е место в группе А, 4-1, «+66»)

11. Италия (2-е место в группе C, 4-1, «+63»)

12. Латвия (3-е место в группе A, 3-2, «+28»)

13. Босния и Герцеговина (3-е место в группе C, 3-2, «0»)

14. Израиль (4-е место в группе D, 3-2, «+16»)

15. Португалия (4-е место в группе A, 2-3, «-53»)

16. Швеция (4-е место в группе B, 1-4, «-15»)

Четвертьфиналы пройдут 9 и 10 сентября на «Арене Рига».