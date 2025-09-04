Эргин Атаман: «Владелец «Панатинаикоса», возможно, поменял свое мнение насчет любимого игрока в сторону Шенгюна»

Эргин Атаман прокомментировал матч Турции с Сербией.

Игра фаворитов группы А прошла в противостоянии центровых Николы Йокича и Алперена Шенгюна. Молодой турок показал лучшую статистику и привел команду к победе.

«Как вы знаете, президенту «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу больше всего из игроков нравится Никола Йокич. После этого матча, думаю, он может изменить свое мнение в сторону Алперена Шенгюна», – заявил главный тренер турецкой сборной и «Пао».

Шенгюн набирает 21,6 очка, 9,6 подбора и 6,8 передачи на Евробаскете-2025 в среднем.