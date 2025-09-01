Василие Мицич, скорее всего, избежал серьезной травмы и сможет принять участие в игре с Турцией

Василие Мицич вернется в состав Сербии.

Защитник не доиграл матч против Чехии, получив удар по ребрам. После матча сам Мицич и главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич подтвердили готовность баскетболиста к последующим матчам. Сербы встретятся с турками в борьбе за 1-е место в группе А.

Мицич проводит ограниченное время на площадке в турнире, набирая 2,8 очка и 1,8 передачи за 12,6 минуты в среднем. Перед Евробаскетом у защитника были проблемы с запястьем.