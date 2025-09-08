Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»

Мицич объяснил свое решение расстаться с агентом Мишко Ражнатовичем.

«Это сложная тема, которую я постараюсь объяснить как можно проще. Я действительно хочу поблагодарить Мишко за четыре года в «Меге», я искренне благодарен всем в клубе, а также покойному Дэки, который был важной частью всего проекта. Тема агентов очень чувствительна для меня. Я расторг контракт с Мишко в феврале, будучи самым высокооплачиваемым игроком в истории его агентства в Европе.

Это было самое большое решение в моей жизни с личной точки зрения. Я на 100 % доверял ему в большинстве случаев, и это доверие также проистекало из моего воспитания. Мой первый разговор с ним состоялся, когда мне было 16 лет. То, что я решил с ним расстаться, – это моя победа над эмоциями; я сделал этот выбор, основываясь на человеческих ценностях, а не на деловых разногласиях. Семь лет я указывал на вещи, которые меня беспокоили. Он построил империю, и я это уважаю, но проблема возникла, когда я сказал ему: «Да, но я тоже Мицич». Раз за разом я давал нам шанс пройти через одни и те же споры по поводу того, кто прав.

Проблема, на которую я мог бы закрыть глаза в нашем конфликте, – это деньги. Я понял, что могу это простить, хотя сумма была и немалая, но когда я услышал, что он упомянул некоторые личные вещи о моей матери, это было то, что я не мог простить», – рассказал Мицич .