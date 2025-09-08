  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»
0

Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»

Мицич объяснил свое решение расстаться с агентом Мишко Ражнатовичем.

«Это сложная тема, которую я постараюсь объяснить как можно проще. Я действительно хочу поблагодарить Мишко за четыре года в «Меге», я искренне благодарен всем в клубе, а также покойному Дэки, который был важной частью всего проекта. Тема агентов очень чувствительна для меня. Я расторг контракт с Мишко в феврале, будучи самым высокооплачиваемым игроком в истории его агентства в Европе.

Это было самое большое решение в моей жизни с личной точки зрения. Я на 100 % доверял ему в большинстве случаев, и это доверие также проистекало из моего воспитания. Мой первый разговор с ним состоялся, когда мне было 16 лет. То, что я решил с ним расстаться, – это моя победа над эмоциями; я сделал этот выбор, основываясь на человеческих ценностях, а не на деловых разногласиях. Семь лет я указывал на вещи, которые меня беспокоили. Он построил империю, и я это уважаю, но проблема возникла, когда я сказал ему: «Да, но я тоже Мицич». Раз за разом я давал нам шанс пройти через одни и те же споры по поводу того, кто прав.

Проблема, на которую я мог бы закрыть глаза в нашем конфликте, – это деньги. Я понял, что могу это простить, хотя сумма была и немалая, но когда я услышал, что он упомянул некоторые личные вещи о моей матери, это было то, что я не мог простить», – рассказал Мицич.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
logoВасилие Мицич
Мишко Ражнатович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
20 самых дорогих игроков Евробаскета
193 сентября, 14:15
Василие Мицич о Йокиче: «Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален»
228 августа, 20:40
Василие Мицич получил долю в «Хапоэле» за переход в клуб
817 июля, 11:14
Главные новости
Вассилис Спанулис: «Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично»
31 минуту назад
Тони Снелл: «Мой диагноз «аутизм» дал мне ясность в понимании того, кто я есть»
2сегодня, 07:08
«Филадельфия» изучает варианты обмена Андре Драммонда и Келли Убре
3сегодня, 06:46
Эйжа Уилсон провела рекордный 13-й матч с 30+ очками, «Лас-Вегас» продлил победную серию до 14 игр
сегодня, 06:25Видео
Леброн Джеймс смазал кучу бросков на шоу в Китае
12сегодня, 05:42Видео
Кармело Энтони включил Деррика Роуза в свою стартовую пятерку всех времен
6сегодня, 05:22
Тайлер Дорси о 37 очках Янниса Адетокумбо: «Одним словом – доминирующий»
1сегодня, 05:00
Лука Дончич: «Вся заслуга принадлежит ребятам»
10сегодня, 04:36
Женская НБА. 31+11 Уилсон помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 14 матчей, «Индиана» разгромила «Вашингтон», гарантировав себе место в плей-офф, и другие результаты
сегодня, 04:18
На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА
21вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Майя Мур воссоздала знаменитое фото Майкла Джордана, надев 12 чемпионских перстней
7 минут назадФото
Джули Аллеман стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось набрать 20+ очков и 5+ перехватов при 100% с игры
сегодня, 06:04Видео
Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»
вчера, 19:42
Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
4вчера, 19:19Видео
Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»
вчера, 17:39
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
вчера, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
вчера, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
2вчера, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
вчера, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
8вчера, 11:18