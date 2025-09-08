Тони Снелл: «Мой диагноз «аутизм» дал мне ясность в понимании того, кто я есть»

Бывший игрок НБА описал свои отношения с болезнью.

«Если честно, мой диагноз «аутизм» дал мне ясность в понимании того, кто я есть. Я всегда задавался вопросами: «Как я вписываюсь в этот мир?» и «Кто я?» Я никогда не понимал, почему функционирую именно так, как функционирую. Но такова моя природа.

Я не понимал этого, пока такой же диагноз не поставили моему первенцу. Он – благословение в моей жизни. Если бы не он, я, вероятно, до сих пор не знал бы, почему я так устроен. Но теперь, когда есть он и мой младший ребенок, они оба дали мне ясность в понимании того, кто я есть. И это нормально – быть собой.

Я хочу делиться этим с миром и повышать осведомленность об аутизме, о людях с аутистическим спектром, просто рассказывать о том, как устроен наш мозг, и о том, что быть собой – это нормально. Так что я действительно хочу побуждать людей быть собой, и вы должны принять это.

Раньше я был немым. Я очень редко разговаривал, пока не узнавал человека получше. Но то, как я воспринимаю вещи в жизни... например, у меня никогда не было iPhone. Мне не нравится концепция, когда все находится на одном устройстве. Лично меня это пугает, потому что в одном устройстве слишком много отвлекающих факторов.

Я всегда привожу пример: «девять плюс один – десять, и пять плюс пять – десять». Люди достигают результата разными путями. Так что я, вероятно, буду использовать телефон для звонков, iPod для музыки и iPad для социальных сетей. Мне нравится организовывать все по-другому. Если у меня все в одном телефоне, я вынужден полагаться только на него, а мне такое не нравится. Так что это пример того, как работает мой мозг», – рассказал Снелл.

В конце августа стало известно, что Тони Снелл продолжит карьеру в Европе, присоединившись к французскому «Булазаку».