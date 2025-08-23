Фото
Тони Снелл продолжит карьеру в «Булазаке»

33-летний форвард будет выступать во французском чемпионате.

«Булазак», в прошлом сезоне ставший чемпионом второго дивизиона Франции, объявил о подписании однолетнего соглашения с Тони Снеллом (198 см).

Снелл провел 601 игру в НБА за шесть разных клубов: «Чикаго», «Милуоки», «Детройт», «Атланту», «Портленд» и «Новый Орлеан».

Его последний сезон в лиге пришелся на 2021-22 годы, когда он выступал за «Пеликанс» и «Блэйзерс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора в 53 матчах.

Последние несколько лет форвард играл в G-лиге. В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб «Майами», где в среднем набирал 3,8 очка и 2,4 подбора за 15 минут на площадке в 8 сыгранных матчах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Булазака»
