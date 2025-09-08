5

Кармело Энтони включил Деррика Роуза в свою стартовую пятерку всех времен

Новоиспеченный член Зала славы составил свою пятерку лучших.

На позицию разыгрывающего Энтони выбрал своего бывшего партнера по «Нью-Йорку» Деррика Роуза.

«У меня была возможность поиграть с ним, но я хотел бы, чтобы мы встретились раньше».

Атакующий защитник – Аллен Айверсон, с которым Энтони пересекался в «Денвере».

«Ну, я играл с Айверсоном, так что я должен выбрать его».

Оставшиеся три позиции Энтони назвал, не слишком вдаваясь в подробности.

«Тройка» – Ти Мак (Трэйси Макгрэйди). «Четверка»? Не хочу этого говорить, но назову Гарнетта. И на «пятерке»… Ну, Шак это Шак».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fanatics в соцсети X
logoКармело Энтони
logoТрэйси Макгрэйди
logoКевин Гарнетт
logoШакил О′Нил
logoАллен Айверсон
logoНБА
logoДеррик Роуз
