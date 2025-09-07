  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кармело Энтони во время церемонии включения в Зал славы: «Мама, ты – причина, по которой я стою здесь. Ты – мой герой»
1

Кармело Энтони во время церемонии включения в Зал славы: «Мама, ты – причина, по которой я стою здесь. Ты – мой герой»

Кармело Энтони эмоционально поблагодарил мать на церемонии включения в Зал славы.

«Моей маме, Мэри Энтони. Ты научила меня, что любовь – это действие, что жертва – должна быть тихой, что вера – громче страха.

Именно благодаря тебе я стою здесь. Жертвы, которые ты принесла, слезы, которые ты сдерживала, силу, которую показывала – я чувствовал это каждый раз, когда завязывал шнурки.

Мама, ты – мой герой, и теперь, будучи мужчиной, я понимаю, насколько это было важно», – произнес эмоциональный монолог Энтони.

Кармело Энтони и Дуайт Ховард официально стали членами Зала славы

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт New York Basketball в соцсети X
logoКармело Энтони
logoНБА
logoЗал славы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс и Крис Пол попали в Зал славы баскетбола, хотя все еще играют. Разве это возможно?
8сегодня, 16:55
Дуайт Ховард: «Я попал в Зал славы благодаря Стэну Ван Ганди»
2сегодня, 07:13
Микки Арисон пошутил по поводу знаменитого обещания Леброна выиграть как минимум семь титулов с «Хит»
9сегодня, 06:43Видео
Главные новости
Джанмарко Поццекко покинул пост тренера сборной Италии
42 минуты назад
Сестру Наза Рида застрелили в Нью-Джерси
259 минут назад
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии
17сегодня, 17:56
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 42 очка Дончича помогли Словении обыграть Италию, Грузия одолела Францию и другие матчи
239сегодня, 17:33Live
Тренер сборной Франции о поражении в матче с Грузией: «Были ли мы фаворитами? Я не уверен»
5сегодня, 17:16
Марк Стейн о расследование в отношении «Клипперс»: «Многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы»
1сегодня, 16:47
Светислав Пешич: «Я никогда сам не ухожу в отставку. Почему я должен уходить?»
7сегодня, 16:32
Сандро Мамукелашвили: «Мы бы обыграли Францию даже с Вембаньямой»
7сегодня, 16:12
Аналитик «Денвера» раскритиковал тренера сборной Сербии: «Он словно уснул за рулем»
4сегодня, 15:19
Сборная Грузии сенсационно обыграла Францию и вышла в 1/4 финала Евробаскета
17сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
6 минут назадВидео
Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»
сегодня, 17:39
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
сегодня, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
сегодня, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
1сегодня, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
сегодня, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
8сегодня, 11:18
Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»
1сегодня, 10:38
Тайрон Лю о Роузе и Уэйде в «Кэвс»: «Если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить»
3сегодня, 08:19
Зоопарк Сан-Антонио подколол Кавая Ленарда
2сегодня, 07:32Видео