Кармело Энтони во время церемонии включения в Зал славы: «Мама, ты – причина, по которой я стою здесь. Ты – мой герой»

Кармело Энтони эмоционально поблагодарил мать на церемонии включения в Зал славы.

«Моей маме, Мэри Энтони. Ты научила меня, что любовь – это действие, что жертва – должна быть тихой, что вера – громче страха.

Именно благодаря тебе я стою здесь. Жертвы, которые ты принесла, слезы, которые ты сдерживала, силу, которую показывала – я чувствовал это каждый раз, когда завязывал шнурки.

Мама, ты – мой герой, и теперь, будучи мужчиной, я понимаю, насколько это было важно», – произнес эмоциональный монолог Энтони.

Кармело Энтони и Дуайт Ховард официально стали членами Зала славы