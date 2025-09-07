Кармело Энтони во время церемонии включения в Зал славы: «Мама, ты – причина, по которой я стою здесь. Ты – мой герой»
Кармело Энтони эмоционально поблагодарил мать на церемонии включения в Зал славы.
«Моей маме, Мэри Энтони. Ты научила меня, что любовь – это действие, что жертва – должна быть тихой, что вера – громче страха.
Именно благодаря тебе я стою здесь. Жертвы, которые ты принесла, слезы, которые ты сдерживала, силу, которую показывала – я чувствовал это каждый раз, когда завязывал шнурки.
Мама, ты – мой герой, и теперь, будучи мужчиной, я понимаю, насколько это было важно», – произнес эмоциональный монолог Энтони.
Кармело Энтони и Дуайт Ховард официально стали членами Зала славы
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт New York Basketball в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости