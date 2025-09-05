Кадин Кэррингтон о том, как остановить Янниса Адетокумбо: «Это вы мне расскажите»
Кадин Кэррингтон объяснил, как действовать против греков.
Израильского защитника спросили, как команда собирается остановить Янниса Адетокумбо в 1/8 плей-офф.
«Это вы мне расскажите.
Яннис – великий игрок. Таких баскетболистов невозможно остановить. Остается только сдерживать их и их партнеров, посмотрим, как у нас получится.
Я видел, как играет греческая сборная. Мы встречались с ними в подготовительном матче, хоть Яннис и ряд других и не выходили на паркет.
Но мы понимаем суть этой команды. Знаем, что они будут делать, их главных игроков. На этом и сосредоточимся», – заключил Кэррингтон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости