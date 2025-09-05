0

Кадин Кэррингтон о том, как остановить Янниса Адетокумбо: «Это вы мне расскажите»

Кадин Кэррингтон объяснил, как действовать против греков.

Израильского защитника спросили, как команда собирается остановить Янниса Адетокумбо в 1/8 плей-офф.

«Это вы мне расскажите.

Яннис – великий игрок. Таких баскетболистов невозможно остановить. Остается только сдерживать их и их партнеров, посмотрим, как у нас получится.

Я видел, как играет греческая сборная. Мы встречались с ними в подготовительном матче, хоть Яннис и ряд других и не выходили на паркет.

Но мы понимаем суть этой команды. Знаем, что они будут делать, их главных игроков. На этом и сосредоточимся», – заключил Кэррингтон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
