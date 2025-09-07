Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»
Лука Дончич прокомментировал повреждение, полученное в матче с Италией.
В самом начале встречи лидер сборной Словении получил травму ноги, но сумел продолжить игру.
«Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке.
Очень тяжелая физическая игра. Мы знали, что у Италии много сильных сторон, но держались до конца.
Сначала они защищались персонально, но когда я набрал несколько очков, они начали играть двойную опеку.
С самого старта Евробаскета мы верим в себя. Нас ждет очень тяжелый матч с Германией, но мы должны продолжать верить», – подчеркнул защитник сборной Словении и «Лейкерс».
