Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»

Лука Дончич прокомментировал повреждение, полученное в матче с Италией.

В самом начале встречи лидер сборной Словении получил травму ноги, но сумел продолжить игру.

«Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке.

Очень тяжелая физическая игра. Мы знали, что у Италии много сильных сторон, но держались до конца.

Сначала они защищались персонально, но когда я набрал несколько очков, они начали играть двойную опеку.

С самого старта Евробаскета мы верим в себя. Нас ждет очень тяжелый матч с Германией, но мы должны продолжать верить», – подчеркнул защитник сборной Словении и «Лейкерс».

Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии