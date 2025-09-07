Женская НБА. «Вашингтон» играет с «Индианой», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Вашингтон» играет с «Индианой », «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго » и другие матчи. Женская НБА Регулярный чемпионат Вашингтон – Индиана 7 сентября . 22.00 Лос-Анджелес – Даллас 8 сентября . 1.00 Лас-Вегас – Чикаго 8 сентября . 4.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.