Женская НБА. «Вашингтон» играет с «Индианой», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Индиана
7 сентября. 22.00
8 сентября. 1.00
Лас-Вегас – Чикаго
8 сентября. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
