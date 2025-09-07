Огнен Добрич о поражении от Финляндии: «Мы полностью провалились»

Защитник сборной Сербии глубоко разочарован исходом 1/8 финала Евробаскета.

«Вы видели, как мы играли – намного ниже нашего уровня. Финляндия заслужила победу. Они сыграли отличный матч, были мотивированы с самой первой минуты. У нас были проблемы в защите, мы позволяли им набирать легкие очки, особенно Лаури [Маркканену], но и другим тоже.

Вся наша командная защита была проблемой. Это не зависит от одного игрока – мы все должны были быть лучше. На этой стадии турнира сборная не может позволить себе подобную игру. Уже ничего не исправить. Нам очень жаль, мы все расстроены, я даже не знаю, что сказать.

Атмосфера была хорошей, нам всем нравилось здесь быть. Это та же самая команда, которая играет вместе уже много лет. Но на площадке что-то не сработало. Для меня защита – всегда ключ к успеху, а сегодня ее просто не было.

Финляндия точно знала, чего хотела, била по нашим слабостям и использовала свои сильные стороны. На бумаге мы сильнее, но это ничего не значит. Сербия должна выкладываться по полной в каждой игре, независимо от того, сколько у нас таланта. Мы не можем никого недооценивать.

Многие из нас играют на уколах – это часть спорта. Но это не оправдание для такой игры. Мы полностью провалились», – заключил Добрич.

В проигранном матче с Финляндией (86:92) Сербия играла без травмированного капитана Богдана Богдановича и центрового Тристана Вукчевича, а защитник Алекса Аврамович не появился на площадке после перерыва. У самого Добрича были проблемы со спиной.