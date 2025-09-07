Франция вылетела из Евробаскета от Грузии в 1/8 финала. Перед турниром французы входили в тройку фаворитов, грузины были вне топ-10
Франция сенсационно вылетела из Евробаскета-2025.
Французы проиграли в 1/8 финала сборной Грузии (70:80). Перед игрой на победу Франции можно было поставить за 1.09 (89% вероятности) Успех Грузии котировался за 7.90 (11%).
Французы котировались третьими фаворитами всего Евробаскета (коэффициент 9.00). Лучше шансы на титул были только у Сербии (2.25) и Германии (7.00).
Грузия перед турниром шла только 12-м фаворитом – с коэффициентом 81.00.
