Сандро Мамукелашвили: «Мы бы обыграли Францию даже с Вембаньямой»

Центровой cборной Грузии прокомментировал историческую победу над Францией.

«Все вышли на площадку, веря в себя. Каждый был готов сыграть свою роль и действовать сообща, независимо от хода матча.

Не думаю, что мы расслабились хоть раз за все 40 минут игры. Мы знали, что можем победить, и теперь должны так же настроиться на матч с Финляндией.

Сейчас это, наверное, самая крупная победа в моей карьере. Мы вышли в восьмерку лучших команд Европы. И что может быть лучше, чем представлять свою страну и семью? Отдельная благодарность парням – они проделали потрясающую работу.

Сейчас я могу написать Виктору Вембаньяме сообщение о том, что мы только что обыграли Францию. Жаль, что его не было здесь, потому что мы победили их даже с ним в составе», – заявил Мамукелашвили, который на протяжении двух сезонов играл вместе с Вембаньямой в «Сан-Антонио».

Сборная Грузии сенсационно обыграла Францию и вышла в 1/4 финала Евробаскета