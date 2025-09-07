17

Сборная Грузии сенсационно обыграла Францию и вышла в 1/4 финала Евробаскета

Впервые в своей истории сборная Грузии пробилась в 1/4 финала Евробаскета.

Ключевую роль в победе сыграли натурализованный разыгрывающий Камар Болдуин (24 очка) и капитан команды Торнике Шенгелия (24 очка и 8 подборов). Сандро Мамукелашвили оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и сделав 11 подборов.

Лучшим снайпером французов стал Сильвен Франсиско с 14 очками.

Грузинские баскетболисты практически весь матч вели в счете. За пять минут до конца Эли Окобо сравнял счет, однако вскоре Шенгелия точным трехочковым броском вывел команду вперед – 71:68.

В следующей атаке Гога Битадзе заблокировал бросок Джейлена Хорда, после чего тот сфолил на трехочковом броске Болдуина. За полторы минуты до конца 27-летний разыгрывающий реализовал все три штрафных броска, и французам уже не удалось сократить отставание.

В 1/4 финала сборная Грузии сыграет против Финляндии, матч пройдет 10 сентября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoСандро Мамукелашвили
Джейлен Хорд
logoЕвробаскет-2025
Камар Болдуин
logoГога Битадзе
logoЭли Окобо
logoТорнике Шенгелия
logoсборная Грузии
logoсборная Франции
Сильвен Франсиско
