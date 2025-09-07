0

Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы

Защитник Боснии и Герцеговины получил повреждение.

За 6 минут до конца четвертой четверти при счете 70:66 в пользу Польши Джон Роберсон заработал травму в бесконтактной ситуации: защитник вел мяч вдоль боковой линии и схватился за заднюю поверхность бедра.

Он некоторое время оставался на паркете, после чего ушел с площадки в сопровождении медицинского персонала сборной.

На момент травмы Роберсон был самым результативным игроком боснийцев – 19 очков за 32 минуты.

По итогам матча Босния и Герцеговина уступила Польше (72:80) и покинула Евробаскет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Боснии и Герцеговины
травмы
Джон Роберсон
logoЕвробаскет-2025
