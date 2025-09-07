Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
Защитник Боснии и Герцеговины получил повреждение.
За 6 минут до конца четвертой четверти при счете 70:66 в пользу Польши Джон Роберсон заработал травму в бесконтактной ситуации: защитник вел мяч вдоль боковой линии и схватился за заднюю поверхность бедра.
Он некоторое время оставался на паркете, после чего ушел с площадки в сопровождении медицинского персонала сборной.
На момент травмы Роберсон был самым результативным игроком боснийцев – 19 очков за 32 минуты.
По итогам матча Босния и Герцеговина уступила Польше (72:80) и покинула Евробаскет.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
