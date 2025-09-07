0

Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»

Джордан Кларксон рассказал о переходе в «Нью-Йорк».

«Честно говоря, главная причина – это арена [Мэдисон-сквер-гарден]. Мне важно ощущать энергию болельщиков на трибунах, знать, что они честно дадут понять, если будешь играть как дерьмо. Но если играешь здорово – их поддержка будет просто невероятной.

В конце концов, я просто хочу чувствовать эту энергию и играть вместе с такими ребятами как Брансон и Харт», – заявил 33-летний защитник.

В прошлом сезоне Кларксон в среднем набирал 16,2 очка и отдавал 3,7 передачи в 37 матчах за «Юту». За время, проведенное в «Джаз» он стал одним из лучших «шестых» в лиге, а в сезоне-2020/21 получил награду «Лучший шестой игрок».

Источник: The New York Post
