Юсуф Нуркич о матче в полдень: «Ерунда. Можем сыграть и в 5 утра»

Юсуф Нуркич отмахнулся от жалоб Эргина Атамана.

Главный тренер сборной Турции выразил недовольство ранним матчем в 1/8 финала.

Боснийская команда также начнет свою игру в полдень.

«Ерунда. Просто драматизируют. Надо играть, когда говорят.

Мы можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем. Жаль будет в этом случае только болельщиков. Играем, когда это нужно», – заключил центровой.