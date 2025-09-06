Юсуф Нуркич о матче в полдень: «Ерунда. Можем сыграть и в 5 утра»
Юсуф Нуркич отмахнулся от жалоб Эргина Атамана.
Главный тренер сборной Турции выразил недовольство ранним матчем в 1/8 финала.
Боснийская команда также начнет свою игру в полдень.
«Ерунда. Просто драматизируют. Надо играть, когда говорят.
Мы можем начать в 5 утра, у меня с этим никаких проблем. Жаль будет в этом случае только болельщиков. Играем, когда это нужно», – заключил центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
