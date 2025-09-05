Джордан Лойд: «Против Нуркича потребуются командные усилия»

Защитник сборной Польши оценил соперника первого соперника по плей-офф.

«Босния – очень жесткая команда. Очевидно, у них есть Нуркич , и это очень атлетичная, крупная команда. Так что нам нужно быть готовыми. Нам придется бороться за отскоки. У нас были проблемы с подборами, так что нам придется это исправить. Думаю, мы будем готовы.

У них также есть Джон Роберсон. Он тоже очень крутой игрок. Так что нам нужно его сдерживать, пытаться не пускать его в «краску» и не давать ему набирать очки. Но против Нуркича потребуются командные усилия. У него мощное телосложение. Против него часто требуются сдваивания. Так что мы должны быть готовы к переключаться», – заключил Лойд .

Польша заняла второе место в группе D, а Босния и Герцеговина финишировала третьей в группе C. Обе команды завершили групповой этап с одинаковым балансом побед и поражений (3-2).

Матч 1/8 финала между этими соперниками пройдет 7 сентября (начало – 12.00 по московскому времени).