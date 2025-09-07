Дуайт Ховард: «Я попал в Зал славы благодаря Стэну Ван Ганди»
Ховард отблагодарил своего бывшего тренера.
«Стэн Ван Ганди? Не знаю, тут он или нет… А, вот ты где! Стэн, просто хотел сказать, что благодаря тебе я попал в Зал славы. Без Стэна Ван Ганди не было бы Дуайта Ховарда. Ты научил меня тому, что значит всегда быть готовым.
Я все еще помню, как в плей-офф ты заставлял нас учить комбинации под парней, которые даже никогда не выходили на паркет. *пародирует голос Ван Ганди* «Послушайте, никогда не знаешь, что произойдет! Никогда не знаешь! Слушайте!»
Но ты был прав, Стэн: и в жизни, и в баскетболе нужно всегда быть готовым», – сказал Ховард.
Под руководством Ван Ганди Ховард провел 5 сезонов в «Орландо», включая выход в финал НБА в 2009 году.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
