Дуайт Ховард: «Я попал в Зал славы благодаря Стэну Ван Ганди»

Ховард отблагодарил своего бывшего тренера.

«Стэн Ван Ганди ? Не знаю, тут он или нет… А, вот ты где! Стэн, просто хотел сказать, что благодаря тебе я попал в Зал славы. Без Стэна Ван Ганди не было бы Дуайта Ховарда . Ты научил меня тому, что значит всегда быть готовым.

Я все еще помню, как в плей-офф ты заставлял нас учить комбинации под парней, которые даже никогда не выходили на паркет. *пародирует голос Ван Ганди* «Послушайте, никогда не знаешь, что произойдет! Никогда не знаешь! Слушайте!»

Но ты был прав, Стэн: и в жизни, и в баскетболе нужно всегда быть готовым», – сказал Ховард.

Под руководством Ван Ганди Ховард провел 5 сезонов в «Орландо », включая выход в финал НБА в 2009 году.