2

Дуайт Ховард: «Я попал в Зал славы благодаря Стэну Ван Ганди»

Ховард отблагодарил своего бывшего тренера.

«Стэн Ван Ганди? Не знаю, тут он или нет… А, вот ты где! Стэн, просто хотел сказать, что благодаря тебе я попал в Зал славы. Без Стэна Ван Ганди не было бы Дуайта Ховарда. Ты научил меня тому, что значит всегда быть готовым.

Я все еще помню, как в плей-офф ты заставлял нас учить комбинации под парней, которые даже никогда не выходили на паркет. *пародирует голос Ван Ганди* «Послушайте, никогда не знаешь, что произойдет! Никогда не знаешь! Слушайте!»

Но ты был прав, Стэн: и в жизни, и в баскетболе нужно всегда быть готовым», – сказал Ховард.

Под руководством Ван Ганди Ховард провел 5 сезонов в «Орландо», включая выход в финал НБА в 2009 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: речь Дуайта Ховарда на церемонии введения в Зал Славы
logoДуайт Ховард
logoОрландо
logoНБА
logoСтэн Ван Ганди
logoЗал славы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуайт Ховард о непопадании в команду Топ-75 НБА: «Плевок в лицо»
17сегодня, 06:32
Шакил О′Нил надел пиджак с цветами в честь Дуайта Ховарда
3сегодня, 05:37Видео
Кармело Энтони и Дуайт Ховард официально стали членами Зала славы
3сегодня, 05:07Фото
Главные новости
Сборная Грузии сенсационно обыграла Францию и вышла в 1/4 финала Евробаскета
432 минуты назад
Юсуф Нуркич о матче 1/8 финала против Польши: «Мы заслуживали победы»
52 минуты назад
Евробаскет-2025. 1/8 финала. Грузия обыграла Францию, Словения встретится с Италией и другие матчи
100сегодня, 14:15Live
28 очков Джордана Лойда помогли Польше выбить Боснию и Герцеговину с Евробаскета
1сегодня, 11:39
Леброн Джеймс категорически исключил возможность работы тренером в будущем
4сегодня, 10:08
«Из меня дух вышибало». Шэй Гилджес-Александер признал, что не смог бы играть в НФЛ
6сегодня, 09:03
Леброн Джеймс встал на защиту Джейсона Кидда, который заявил, что был водоносом на Олимпиаде-2008
3сегодня, 07:56
Огнен Добрич о поражении от Финляндии: «Мы полностью провалились»
4сегодня, 07:37
Ральф Сэмпсон: «Сперс» стоит придержать коней в случае с Вембаньямой. Его организм еще не готов»
4сегодня, 07:11
Микки Арисон пошутил по поводу знаменитого обещания Леброна выиграть как минимум семь титулов с «Хит»
4сегодня, 06:43Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
сегодня, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
сегодня, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
1сегодня, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
сегодня, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
7сегодня, 11:18
Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»
1сегодня, 10:38
Тайрон Лю о Роузе и Уэйде в «Кэвс»: «Если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить»
3сегодня, 08:19
Зоопарк Сан-Антонио подколол Кавая Ленарда
2сегодня, 07:32Видео
Китаец сделал предложение своей девушке во время встречи с Леброном Джеймсом в Чэнду
2сегодня, 07:19Видео
Сасу Салин о победе над Сербией: «Мы этого ожидали, но больше никто не ожидал, так что мы счастливы»
сегодня, 05:56