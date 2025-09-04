10

Бретт Сигел: «Джонатан Куминга считает, что в «Уорриорз» его не ценят»

«Голден Стэйт» рискует потерять молодого форварда без компенсации следующим летом.

По сообщениям Бретта Сигела игрок готов принять квалификационное предложение клуба в 7,9 млн долларов, чтобы стать неограниченно свободным агентом летом 2026 года.

Клуб настаивают на двухлетнем контракте на 45 млн долларов с опцией команды на второй сезон и условием отказа игрока от права вето на обмен. Если ситуация не изменится в течение недели, Куминга прекратит переговоры.

Ранее обсуждались сделки с обменом, но подходящих предложений «Голден Стэйт» так и не получил, несмотря на интерес «Сакраменто» и «Финикса».

Молодой форвард считает, что в «Голден Стэйт» его не ценят и рассчитывает заключить долгосрочную сделку в диапазоне 25-30 млн долларов в год.

