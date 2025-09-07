  • Спортс
  • Сербия вылетела от Финляндии с 88% вероятности победы в игре. Перед Евробаскетом сербы были главными фаворитами
Сборная Сербии сенсационно проиграла команде Финляндии на чемпионате Европы-2025 по баскетболу и вылетела из турнира.

На стадии 1/8 финала сербы уступили 86:92, несмотря на 33 очка Николы Йокича.

Сербия считалась фаворитом Евробаскета. Перед началом соревнований коэффициент на чемпионство составлял 2.25. Дальше шли Германия за 6.00 и Франция за 7.50.

Перед игрой против финнов на победу сербов можно было поставить за 1.08 – это 88% вероятности. Успех Финляндии котировался за 7.90 (12%).

Расклады Евробаскета: Сербия Йокича – явный фаворит, а чего ждут от команд Дончича и Янниса?

Опубликовал: Михаил Морозов
