Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Коннектикут» неожиданно справился с «Финиксом». Лидер чемпионата «Миннесота» в гостях встретится с «Голден Стэйт».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Финикс – 87:84 (26:18, 21:32, 17:13, 23:21)

КОННЕКТИКУТ: Мэбри (23 + 5 подборов), Чарльз (22 + 10 подборов), Лакан (14)

ФИНИКС: Коппер (18), Томас (14 + 8 подборов + 10 передач), Уиткомб (13), Сабалли (11 + 6 подборов)

6 сентября. 20.00

Голден Стэйт – Миннесота

7 сентября. 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
