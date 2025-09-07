Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Коннектикут» неожиданно справился с «Финиксом». Лидер чемпионата «Миннесота» в гостях встретится с «Голден Стэйт».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Финикс – 87:84 (26:18, 21:32, 17:13, 23:21)
КОННЕКТИКУТ: Мэбри (23 + 5 подборов), Чарльз (22 + 10 подборов), Лакан (14)
ФИНИКС: Коппер (18), Томас (14 + 8 подборов + 10 передач), Уиткомб (13), Сабалли (11 + 6 подборов)
6 сентября. 20.00
Голден Стэйт – Миннесота
7 сентября. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
