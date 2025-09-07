Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Коннектикут» неожиданно справился с «Финикс ом». Лидер чемпионата «Миннесота » в гостях встретится с «Голден Стэйт». Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Финикс – 87:84 (26:18, 21:32, 17:13, 23:21) КОННЕКТИКУТ : Мэбри (23 + 5 подборов), Чарльз (22 + 10 подборов), Лакан (14) ФИНИКС : Коппер (18), Томас (14 + 8 подборов + 10 передач), Уиткомб (13), Сабалли (11 + 6 подборов) 6 сентября . 20.00 Голден Стэйт – Миннесота 7 сентября . 3.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.